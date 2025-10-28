Верховный суд РФ изменил название женщин-военнослужащих

Женщин-военнослужащих в России следует называть военнослужащими женского пола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления пленума Верховного суда РФ.

«Слова "женщины-военнослужащие" заменить... "военнослужащие женского пола"», - говорится в документе.

В пункте проекта уточняется порядок службы беременных, а также женщин с малолетними детьми. Пленум ВС проводит заседание во вторник, оно стало первым с момента назначения Игоря Краснова председателем инстанции.