Китай намерен вместе со всеми странами содействовать ядерному разоружению

Китайские власти будут вместе со всеми заинтересованными странами содействовать глобальному процессу ядерного разоружения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН <…> и ответственная держава, обладающая ядерным оружием, последовательно следует по пути мирного развития, проводит политику неприменения ядерного оружия первым, твердо придерживается соответствующей стратегии самообороны, сохраняет свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, строго соблюдает мораторий на ядерные испытания", - сообщил он на брифинге, комментируя недавний визит исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Роберта Брюса Флойда, посетившего КНР 20-25 октября.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин "будет взаимодействовать со всеми [заинтересованными] сторонами над поддержанием авторитета указанного договора", содействовать сохранению международного режима ядерного разоружения и нераспространения.