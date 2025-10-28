Иноагентов разрешили увольнять из армии России

Военнослужащие, которые признаны иноагентами, могут быть досрочно уволены с военной службы в случае прекращения допуска к гостайне, говорится в разъяснении действующего законодательства, принятом Пленумом Верховного суда РФ. На прошедшем под председательством главы Верховного суда Игоря Краснова заседании были приняты изменения в постановление пленума от 29 мая 2014 года №8 "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих".

В них пленум напомнил, что в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащий может быть досрочно уволен с военной службы в связи с отказом в допуске к государственной тайне или прекращением такого допуска. При этом основанием для отказа в допуске к гостайне может быть в том числе включение военнослужащего в реестр иностранных агентов.

Также такими основаниями в соответствии с действующим законодательством могут быть выявление в ходе проверочных мероприятий действий военнослужащего, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, вынесение Федеральной службой безопасности заключения о нецелесообразности допуска военнослужащего к государственной тайне, наличие у военнослужащего статуса обвиняемого или подсудимого по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти или об умышленном преступлении, наличие у военнослужащего непогашенной или неснятой судимости за такие преступления и еще в нескольких случаях, включая уклонение военнослужащего от проверочных мероприятий или сообщение им заведомо ложных анкетных данных, нарушение военнослужащим требований законодательства о государственной тайне.

При этом, отметил Пленум Верховного суда РФ, в случае увольнения военнослужащего с военной службы в связи с прекращением допуска к гостайне ему "права выбора иного основания для увольнения с военной службы не предоставляется" при условии, что отказ в допуске был связан с этими обстоятельствами.

В действующем законе об иноагентах предусмотрено, что включение должностного лица или гражданина в реестр лиц, имеющих статус иностранного агента, может являться основанием для отказа в допуске к государственной тайне.