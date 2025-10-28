Российские войска прорвались в Новоалександровку

Российские войска смогли прорваться в село Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

По его словам, ВС РФ ведут бои за опорные пункты 3-го оборонительного рубежа украинской армии на склонах высот. По оперативной информации, им удалось зайти в Новоалександровку, которая расположена в 8-9 км к юго-востоку от Покровского.

«Взятие под контроль Новоалександровки и находящегося рядом Гая позволит нашим войскам не только обеспечить дальнейшее продвижение севернее, в обход 3-го оборонительного рубежа ВСУ, но и прикрыть фланг подразделениям, действующим из района Алексеевки в направлении н.п. Коломийцы», — добавил военкор.

Котенок также рассказал, что противник пытается контратаковать и оборудовать новые оборонительные позиции севернее по линии Покровское — Новониколаевка — Вольнянск — Запорожье.