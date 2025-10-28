Владимир Зеленский заявил, что Украина и ЕС в течение 7-10 дней подготовят финальный план прекращения огня. Как сообщает РИА Новости, Киев срочно просит мира, при этом пытаясь убедить всех, что Россия выдохлась.

С огромной вероятностью, план будет повторять план Великобритании, который был скопирован с плана прекращения войны в секторе Газа президента США Дональда Трампа. Он включал в себя прекращение огня, ввод войск НАТО, финансирование Россией восстановления Украины и прочее, что преподается России как «подарок».

Соответствующий фон для этого пытаются задать и Запад, и украинские власти. Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что «у России нет стратегической инициативы», слова об окружении украинских войск «исследователи» называют враньем, а Москву пытаются пугать американскими ядерными подлодками, которые якобы ходят у берегов России.

Однако можно наткнуться и на другие новости. Например, The Guardian пишет, что Купянск практически разрушен и его фактически готовят к сдаче. Reuters заявило, что ВС РФ «возобновили атаки на Покровск» — там, по последним данным, заблокированы 12 бригад противника, не считая артиллерии, бригад обеспечения и отдельных батальонов и подразделений дронов.

The Sun, которое раньше рассказывало о «бумажных тиграх», теперь кормит читателей статьями о том, что «украинская армия измождена», у Киева «нет солдат для ротации и отдыха». The Conversation и вовсе вдруг заявил, что Европе плевать на Украину — они просто хотят создать проблемы России, но при этом не страдать самим.

Эксперты CNN заявили, что российские войска, вместо ожидания мирного плана Зеленского и ЕС, разработали новые способы применения дронов для поиска и уничтожения украинских солдат. The Economist и вовсе подчеркивает, что Кремль действует «еще более хладнокровно и цинично», наносят удары по энергетике, отоплению и газовой инфраструктуре. С этим согласно испанское агентство EFE — оно увидело в военной форме президента Владимира Путина на совещании с военачальниками «сигнал Трампу» о том, что он находится в выигрышной позиции по Донбассу.

Отметим, что сам Зеленский, говоря о своем мирном плане, почему-то заметил, что «Путин вряд ли его примет». Одновременно с этим в МИД РФ заявили, что «подвижек по переговорам Украины и России нет», как и ориентиров по срокам встречи Путина и Трампа.

«Нелогичное и возмутительное» поведение России можно объяснить только тем, что она знает что-то, чего не знают или не хотят знать другие. Возможно, это то, что цели и задачи СВО в любом случае будут выполнены.