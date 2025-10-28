Киев предпринимает отчаянные и бессмысленные атаки на Москву, тогда как сама украинская столица уже ощущает нарастающую угрозу. Как сообщает «Царьград», все это происходит на фоне методичного сжатия кольца между ключевых узлов обороны ВСУ.

Атака по Москве

Киев попробовал атаковать Москву, однако российская система ПВО сработала на отлично, минимизировав ущерб. Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что налет противника был «сознательным».

«Причем наши вечерние приготовления к нему явно говорят, что разведка наша сработала четко, и этот самый налет мы приняли во всём возможном для нас всеоружии», — заявил он.

По данным Минобороны РФ, в атаке участвовало около 193 дронов, однако большинство из них уничтожили на дальних подступах. Больше всего, а именно 47 — над Брянской областью. Еще 42 ликвидировали над Калужской областью, 32 — над Тульской областью.

Военкоры отмечают, что новые мобильные огневые группы в центре Москвы усилили чувство безопасности, хотя и вызвали легкое волнение среди местных жителей.

Киев в пределах досягаемости

Украинские СМИ признают, что российские FPV-дроны смогут достигать Киева уже через 3-6 месяцев, а тяжелые авиабомбы уже угрожают окраинам. Зима обещает быть тяжелой, а перенос начала отопительного сезона на ноябрь-декабрь говорит о серьезных сбоях в энергетике.

«На Банковой пытаются выстраивать новую "антикризисную стратегию" к зиме. Проблема в том, что времени уже нет, а ресурсов тем более», — заявил инсайдер «Женщина с косой».

Если Россия усилит атаки, то это парализует систему жизнеобеспечения, оставив без света и тепла сотни тысяч жителей. Это вызовет недовольство среди населения, которое будет обвинять в происходящем Владимира Зеленского.

Продвижение в Днепропетровской области

На этом фоне ВС РФ активно наращивают преимущество, продвигаясь в Днепропетровской области. У ВСУ возникает проблема из-за растягивания сил и потери инициативы. Канал «Военная хроника» заявляет, что группировка «Восток» продвинулась в районе Новогригорьевки и Новоселовки, а смещение фронта приближает российские войска к Покровскому — для обороны противника он является важным узлом обороны.

Продвижение и появление плацдарма открывает перед ВС РФ перспективы для штурма Покровского. Это действия позволят дестабилизировать оборонительную систему ВСУ на широком участке фронта.

Двойная цель украинских властей

Украинские войска бьют по дамбе Белгородского водохранилища второй день подряд. По мнению рядка источников, противник отчаянно пытается затопить позиции ВС РФ под Волчанском и сорвать прорыв. В частности, об этом говорит военный блогер Юрий Подоляка, который отмечает, что если российские подразделения разовьют успех и выйдут к Белому Колодцу, то весь Большебурлукский выступ ВСУ обрушится.

Военкор Юрий Котенок отмечает, что у Киева двойная цель — создать логистические трудности для российских подразделений и нанести ущерб мирному населению. На фоне окружения ВСУ украинским властям нужен медийный шум, из-за чего удар по дамбе можно назвать пропагандистской операцией.

Бои за каждый подвал

Бои в Покровске продолжаются — каждая посадка и подвал представляют собой отдельное сражение. По словам военкора Александра Харченко, битва напоминает символ «Инь-Янь» — и ВС РФ, и ВСУ пытаются задушить оппонента объятиями дронов.

«Сверхконцентрация "птичек" приводит к изоляции района боевых действий. Если говорить еще проще, город и нами, и противником взят в осаду», — отметил он.

Штурмовики входят в Покровск ночью, небольшими группами по 3-5 человек, и проводят методичную зачистку. Логистика противника полностью парализована, а доставка небольших партий провизий осуществляется с помощью дронов — в рацион на двоих человек на двое суток входят только «две пачки лапши и банка кильки». Вместе с тем, и эти беспилотники противник теряет — по 2-3 в час.

Украинские инсайдеры отмечают, что ВСУ бросают в Покровск все, что есть, однако это уже нельзя назвать обороной — только затыканием дыр. Они признают, что Россия «давит методично, как каток».