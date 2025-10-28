Атаки ВСУ 28 октября: падение обломков БПЛА и удар по автомобилю

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны России отразили атаку 17 украинских дронов, летевших в том числе и на Москву. Какие еще регионы оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака продолжалась с 23:00 27 октября до 7:00 28 октября, были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Тринадцать беспилотников сбиты над территорией Калужской области, три БПЛА – в Брянской области и один уничтожен над территорией Московского региона, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Брянская область

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю, ехавшему по дороге у поселка Погар Погарского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения», — заявил глава области, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.

Москва

Сбиты украинские беспилотники, летевшие на Москву. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, два дрона были уничтожены поздно вечером 27 октября, еще один – ранним утром 28 октября.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в 5:44 мск.

Тульская область

В зоне поражения оказалась и Тульская область, здесь были уничтожены четыре беспилотника, сообщил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил губернатор.

При этом он предупредил, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, а также отказаться от фото- и видеосъемки действий сил противовоздушной обороны.

Ограничения на полеты

В особом режиме работал сегодня ночью аэропорт Калуги. Временные ограничения здесь были введены в 20:26 мск 27 октября и сняты только в 6:33 мск 28 октября. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

При этом он опроверг информацию о том, что на прием и выпуск воздушных судов был закрыт аэропорт Жуковский.

«Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы. В случае изменений соответствующая информация будет своевременно опубликована в этом канале. Прошу доверять исключительно официальным источникам информации», — призвал Артем Кореняко.

Накануне над российскими регионами были уничтожены 193 украинских беспилотника. В результате удара ВСУ по микроавтобусу в Брянской области погиб водитель, а пятеро пассажиров были ранены.