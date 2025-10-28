Командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Яга в интервью ТАСС рассказал, как ВСУ у Новониколаевки Запорожской области выжигали лесополосы.

Враг пытался не подпустить военнослужащих ВС РФ к поселку, поделился подробностями собеседник агентства.

«Чтобы были прогалины и в этих прогалах, соответственно, нас ловить», — рассказал командир разведывательного подразделения.

По этой причине российским военнослужащим Вооруженных сил России приходилось неоднократно менять маршруты.

До этого в Минобороны РФ проинформировали, что артиллеристы Вооруженных сил России нанесли групповой удар по войскам вооруженных сил Украины под Красноармейском (украинское название – Покровск).

В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов говорил о том, что весной и летом ВСУ пытались замедлить наступление армии России, но понесли серьезные потери. По его информации, стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью находится у Российской Федерации.