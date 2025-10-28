В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил на константиновском и красноармейском направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 28 октября.

Удар «Града»

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили укрепления и пункты управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по ротному опорному пункту ВСУ и пунктам управления беспилотниками на стыке константиновского и красноармейского направлений. Все цели были поражены.

Удар «Краснополя»

Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Удары по целям наносились корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь».

Наведение обеспечивали беспилотные комплексы «Суперкам» и «Орлан». В результате были разрушены инженерные сооружения, огневые точки и сорвана подготовка к перегруппировке подразделений ВСУ.

Уничтожение роботов ВСУ

Расчеты российских FPV-дронов сорвали подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России. В районе Красного Лимана разведчики ВС РФ заметили попытку ВСУ провести ротацию личного состава и доставить боеприпасы с помощью бронетехники и роботизированной платформы.

По целям были нанесены удары с применением управляемых FPV-дронов на оптоволокне. Бронемашина и робот были выведены из строя. В результате ВСУ не удалось перебросить силы и боеприпасы на передовую, подчеркнули в Минобороны.

Также операторы беспилотников ВС РФ нарушили снабжение ВСУ в Запорожской области. Как заявили в Минобороны, во время «свободной охоты» расчеты ударных FPV-дронов выявили роботизированный наземный комплекс ВСУ, который помогал снабжать украинские передовые позиции.

Платформа была уничтожена вместе с грузом. Также операторы беспилотников обнаружили пикапы ВСУ, спрятанные в лесополосах, и микроавтобус с боеприпасами. Ударами FPV-дронов техника была уничтожена.

Удар по миномету ВСУ

Операторы российских беспилотников уничтожили миномет ВСУ вместе с расчетом, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

Воздушная разведка обнаружила миномет ВСУ и укрытие для его расчета в лесу. Операторы FPV-дронов нанесли удары по целям, все они были поражены.

Обстановка под Купянском

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВС РФ практически выбили ВСУ из села Куриловка под Купянском. Об этом пишут «Аргументы и факты». Царев отметил, что Куриловка расположена в районе Купянска-Узлового. По его данным, российские силы взяли под огневой контроль переправы через реку Оскол на этом участке.

Как ВС РФ обманули ВСУ

Замкомандира группы разведывательного подразделения ВС РФ с позывным «Яга» рассказал ТАСС, что российские силы обманом зашли в населенный пункт Новониколаевка. Он добавил, что солдатам ВСУ предложили сдаться, но они открыли огонь и были ликвидированы.