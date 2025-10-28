Британская военная техника, использовавшаяся ополченцами, обвиняемыми в геноциде, была обнаружена в Судане, сообщается в ООН. Два досье, с которыми ознакомился Совет безопасности, вызывают вопросы по поводу экспорта британского оружия в ОАЭ, которые обвиняются в поставках оружия суданской военизированной группировке RSF.

Согласно документам, с которыми ознакомился Совет безопасности ООН, на полях сражений в Судане была обнаружена британская военная техника, которая использовалась Силами оперативной поддержки (RSF) - военизированной группировкой, обвиняемой в геноциде.

Системы наведения стрелкового оружия британского производства и двигатели британского производства для бронетранспортеров были вывезены с мест боевых действий в ходе конфликта, который в настоящее время стал причиной крупнейшей в мире гуманитарной катастрофы, пишет The Guardian.

Полученные данные вновь вызвали пристальное внимание к британскому экспорту оружия в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые неоднократно обвинялись в поставках оружия военизированным формированиям Вооруженных сил Судана. Эти данные также поднимают вопросы к правительству Великобритании и его потенциальной роли в разжигании конфликта, отмечает The Guardian.

Спустя несколько месяцев после того, как Совет безопасности ООН впервые получил материалы, в которых утверждалось, что ОАЭ, возможно, поставляли боевикам RSF товары британского производства, новые данные указывают на то, что британское правительство одобрило дальнейший экспорт в страну Персидского залива военной техники того же типа. Британские двигатели, изготовленные специально для бронетранспортеров, произведенных в ОАЭ, также, по всей видимости, экспортировались в Эмираты, несмотря на свидетельства того, что эти машины использовались в Ливии и Йемене в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия.

ОАЭ неоднократно опровергали утверждения о том, что они оказывают военную поддержку RSF, указывает The Guardian.

Вот уже третий год продолжается война между боевиками RSF и вооруженными силами Судана, в результате которой погибло по меньшей мере 150 000 человек, более 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома и почти 25 миллионов столкнулись с острым голодом. Обе стороны обвиняются в военных преступлениях и нападениях на гражданское население.

Военная техника Великобритании, обнаруженная в Судане, фигурирует в двух досье, датированных июнем 2024 года и мартом 2025 года, с которыми ознакомился Совет безопасности. Оба документа были составлены суданскими военными и, как утверждается, содержат подробные “доказательства поддержки ВВС ОАЭ”.

Свидетельства того, что Великобритания продолжала поставлять военную технику в ОАЭ, несмотря на риск того, что это может в конечном итоге привести к разжиганию разрушительного конфликта в Судане, вызвали глубокую обеспокоенность, констатирует The Guardian.

Майк Льюис, исследователь и бывший член группы экспертов ООН по Судану, сказал: “Законодательство Великобритании и международных договоров прямо обязывает правительство не разрешать экспорт оружия, если существует явный риск его утечки или использования в международных преступлениях. Следователи Совета безопасности подробно задокументировали десятилетнюю историю поставок оружия ОАЭ странам, на которые наложено эмбарго, и силам, нарушающим международное гуманитарное право”.

Льюис добавил: “Даже до появления этой дополнительной информации об оборудовании британского производства в Судане эти лицензии не должны были выдаваться, как и другим правительствам, ответственным за вооружение в суданском конфликте”.

Абдалла Идрис Абугарда, председатель базирующейся в Великобритании Ассоциации дарфурской диаспоры, которая представляет суданцев из западного региона Дарфур, призвал провести расследование этого вопроса.

“Международное сообщество, включая Великобританию, должно срочно расследовать, как произошла эта передача, и убедиться, что британские технологии или оружие не способствуют страданиям невинных граждан Судана. Подотчетность и строгий контроль за конечным использованием необходимы для предотвращения дальнейшего соучастия в этих тяжких преступлениях”, - сказал он.

Изображения, содержащиеся в двух досье, с которыми ознакомился Совет безопасности, постоянным членом которого является Великобритания, свидетельствуют о том, что устройства для стрелкового оружия британского производства были обнаружены на бывших объектах RSF в столице Судана Хартуме и его городе–побратиме Омдурмане. Хотя это трудно проверить без метаданных или точной информации о геолокации, на нескольких фотографиях есть надписи, указывающие на то, что они были сделаны компанией Militec, производителем учебных систем для стрелкового оружия и целеуказателей, базирующейся в Мид-Гламоргане, Уэльс. Базы данных указывают на то, что правительство Великобритании выдало Militec ряд лицензий на экспорт товаров в ОАЭ еще в 2013 году.

Новая информация также показывает, что в период с января 2015 года по сентябрь 2024 года правительство Великобритании выдало 26 лицензий на постоянный экспорт в ОАЭ военных тренажеров категории “ML14”, которая распространяется на продукцию Militec. Эти лицензии были выданы 14 компаниям, включая Militec. Правительство отказалось сообщить, какие лицензии были выданы каким компаниям.

В лицензиях указано, что 27 сентября 2024 года – через три месяца после того, как Совет безопасности ООН получил изображения, свидетельствующие о наличии в Судане стрелкового оружия класса ML14, - правительство Великобритании выдало “открытую индивидуальную экспортную лицензию” на ту же категорию товаров в ОАЭ.

Такие открытые лицензии позволяют Великобритании экспортировать неограниченное количество оборудования в течение срока действия соглашения, но без необходимости следить за тем, куда оно в конечном итоге попадает.

К сентябрю 2024 года росло беспокойство по поводу того, что ОАЭ вооружают воюющую сторону в Судане.

Девятью месяцами ранее, в январе 2024 года, в докладе группы экспертов ООН по Судану, назначенной Советом безопасности для наблюдения за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Дарфур, говорилось, что утверждения о том, что Эмираты поставляли оружие боевикам RSF, “заслуживают доверия”.

Несколькими годами ранее правительство Великобритании также получило доказательства того, что фирмы, базирующиеся в ОАЭ, могут создавать угрозу утечки аксессуаров для стрелкового оружия. Тремя годами ранее Великобритания разрешила экспорт прицелов ночного видения британского производства предприятию в ОАЭ, которые впоследствии были приобретены боевиками в Афганистане.

С компанией Militec связались, но она отказалась от комментариев. Подразумевается, что весь ее экспорт лицензирован соответствующими органами Великобритании и компания не совершила никаких правонарушений.

На фотографиях в досье, с которыми ознакомились дипломаты ООН, изображены бронетранспортеры (БТР) серии "Нимр Аджбан", предположительно захваченные или возвращенные с позиций боевиков RSF.

Бронетранспортеры "Нимр Аджбан" производятся в ОАЭ компанией "Эдж Груп", которая в основном является государственным оружейным конгломератом.

На фотографии в документе 2025 года изображена табличка с техническими данными двигателя Nimr APC с надписью “Сделано в Великобритании компанией Cummins Inc” и указанием на то, что он был изготовлен 16 июня 2016 года британским подразделением американской фирмы Cummins.

К 2016 году правительству Великобритании стало известно, что ОАЭ поставляли бронетранспортеры Nimr вооруженным группировкам в Ливии и Сомали в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия.

В материалах, опубликованных Советом безопасности, говорится, что ОАЭ поставляли бронетехнику ополченцам Зинтани в Ливии в 2013 году.

По-видимому, нет данных о лицензиях Великобритании, указывающих на то, когда был экспортирован двигатель британского производства для автомобилей Nimr, поскольку они предназначены не только для военной техники и не требуют специальной лицензии.

Представитель Cummins сказал: “Cummins придерживается строгой культуры соблюдения требований законодательства, о чем свидетельствуют 10 этических принципов, изложенных в нашем кодексе делового поведения. Наш кодекс четко регламентирует соблюдение применимых санкций и мер экспортного контроля в юрисдикциях, в которых Cummins ведет бизнес, и в некоторых случаях наша политика выходит даже за рамки применимых требований законодательства. Компания Cummins также придерживается строгой политики, направленной против участия в любых сделках – прямых или косвенных – с любым пунктом назначения, на который распространяется эмбарго на поставки оружия, без полного разрешения соответствующих государственных органов. У Cummins есть процедура тщательной проверки всех оборонных сделок с целью оценки юридических и политических соображений, и в рамках этой программы мы регулярно получали экспортные лицензии, когда это требовалось по закону, а также применяли другие меры по соблюдению требований законодательства. Что касается конкретно Судана, мы проанализировали все наши прошлые операции и не выявили никаких военных операций, в которых Судан был указан в качестве конечного пункта назначения”.

Представитель Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании заявил: “В Великобритании действует один из самых надежных и прозрачных режимов экспортного контроля в мире. Все экспортные лицензии проверяются на предмет риска утечки к нежелательному конечному потребителю или для конечного использования.

“Мы ожидаем, что все страны будут выполнять свои обязательства в рамках существующих режимов санкций ООН”, - лицемерно заявили в британском МИДе.

Источники сообщили, что решения о лицензировании принимались в каждом конкретном случае, и Великобритания осознавала риск вовлечения в конфликт в Судане и что в выдаче экспортных лицензий, в том числе в ОАЭ, регулярно отказывали.