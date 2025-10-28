В России заявили о разработке оружия, которое превосходит «Буревестник»

Россия ведет разработку нового вида вооружения, которое превосходит по мощности и неуязвимости ракету «Буревестник». Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что это оружие «невидимое для врага». Увидеть его потенциальный противник сможет лишь при нанесении удара.

«Мы всегда на годы опережаем вооружение всех существующих стран», — сказал Колесник.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены. Боеприпас в ходе тренировочного запуска преодолел расстояние в 14 тысяч км и провел в воздухе около 15 часов. Глава государства отметил, что теперь предстоит большая работа по постановке ракеты на боевое дежурство.