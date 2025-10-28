В России заявили о разработке оружия, которое превосходит «Буревестник»

Никита Бородкин

Россия ведет разработку нового вида вооружения, которое превосходит по мощности и неуязвимости ракету «Буревестник». Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

© Global Look Press

Парламентарий отметил, что это оружие «невидимое для врага». Увидеть его потенциальный противник сможет лишь при нанесении удара.

«Мы всегда на годы опережаем вооружение всех существующих стран», — сказал Колесник.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены. Боеприпас в ходе тренировочного запуска преодолел расстояние в 14 тысяч км и провел в воздухе около 15 часов. Глава государства отметил, что теперь предстоит большая работа по постановке ракеты на боевое дежурство.