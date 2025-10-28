Собянин назвал число сбитых за ночь БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России за ночь сбили три украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

О первых двух сбитых дронах Собянин сообщил в 22:26. Об уничтожении еще одного беспилотника стало известно в 5:44. Информации о последствиях ночных атак ВСУ на Москву нет. Также не сообщается о пострадавших.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над Россией были сбиты 17 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотников — 13 — удалось перехватить и уничтожить над Калужской областью в период с 23:00 27 октября до 7:00 28 октября.

До этого сообщалось, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата.