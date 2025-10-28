ВСУ нанесли удары по Белгородской дамбе во время ремонтных работ

Бойцы ВСУ в воскресенье, 27 октября, атаковали дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы. Об этом во время эфира в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На прошедших выходных он рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара противника. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах. Также губернатор отмечал, что вода частично затопила более десяти частных огородов, однако жилые дома вода не затронула. Ситуация находится под постоянным контролем.

«Бригады работают у нас на нескольких объектах в течение последних нескольких суток, особенно вчера под непрекращающимися атаками противника: беспилотниками, ракетами», — подчеркнул Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что Белгород не останется без воды. По его словам, водохранилище не является основным водозабором для города и большей части области. Однако угроза потери воды в водохранилищах существует. Для ее предотвращения предпринимаются все необходимые меры.

Ранее в Госдуме заявили, что главная задача ВСУ состоит в том, чтобы нанести урон населению России и посеять панические настроения среди мирных граждан. По словам депутата, Юрия Швыткина, Вооруженные силы РФ и органы управления делают все возможное для их предотвращения и уничтожения воздушных и наземных средств поражения противника.