ВС России ускоряют темпы своего наступления по всей линии боевого соприкосновения протяженностью 1400 километров. О переходе к новой фазе спецоперации (СВО) на фронте заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

«В отличие от того, что было два года назад, когда силы были сосредоточены преимущественно в одном районе, сейчас у России есть и людские резервы, и логистика, необходимая для поддержки наступательных операций, чтобы не ограничиваться только одной зоной», — отметил специалист.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские штурмовики ведут активные наступательные действия в Красноармейске. За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях на этом направлении превысили 60 военнослужащих.