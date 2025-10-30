Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации силами ПВО дрона противника, летевшего к столице.

Пост опубликован в 3:00. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Ночью 27 октября в Москве и Московской области сбили 40 украинских ударных БПЛА, заявили в российском Минобороны. Собянин тогда написал о первом БПЛА, летевшем к столице, в 0:40, и затем сообщал о сбитых беспилотниках почти каждые 15 минут. Очевидцы рассказали о звуках взрывов в Раменском, Коломне, Бронницах, а также в Тульской и Калужской областях.

Ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. На запасные аэродромы были отправлены три самолета. Всего за ночь регионы РФ атаковали 193 беспилотника — в Брянской области дрон ударил по микроавтобусу, его водитель не выжил. Кроме того, были повреждены жилые дома в Калужской области и Курске.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.