Военблогер рассказал о мошеннических схемах Запада при поставках оружия Украине

Многие виды вооружений, обещанные Западом Украине, так и не были поставлены Киеву по разным причинам. Причиной может быть денежный вопрос или неэффективность самого оружия, рассказал военблогер Борис Рожин в интервью «Радио Sputnik».

Эксперт также рассказал о мошеннических схемах, которые используются при поставках вооружения украинской стороне. В частности, упомянул Чехию.

«Буквально в ноябре в Чехии будет сформировано новое правительство. Андрей Бабиш (победивший на выборах в Чехии политик — прим. "Ленты.ру") уже пообещал расследование по тому, как расходовались деньги "снарядной инициативе. Он говорил, что на этой инициативе воровали деньги, кто-то на этом отмывал деньги», — отметил эксперт.

По словам Рожина, по всей вероятности, были люди, покупавшие снаряды «где-то в Африке или в Юго-Восточной Азии», а потом это продавалось под видом оружия, произведенного в Европе.

«Без распилов и воровства тоже не обошлось. Будет расследование. Но прекратит ли Чехия поставлять Украине оружие? Нет, не прекратит», — считает военблогер.

Однако через эти расследования Бабиш сможет свести счеты со своими политическими противниками. России это объективно выгодно. Европейские чиновники будут конфликтовать между собой по вопросам дальнейших поставок Киеву, добавил Рожин.

Ранее СМИ написали о том, что Запад вооружает бойцов Вооруженных сил Украины старым стрелковым оружием, списанным в Европе, что говорит об истощении мобилизационных запасов НАТО.

В свою очередь, издание NYT написало, что переплата в расходах Украины на оружие с 2024 по 2025 год может быть признаком коррупции в государстве. До этого государственный аудит Украинского агентства по оборонным закупкам обнаружил переплату за вооружение в размере 129 миллионов долларов.