На Западе рассказали о крупной тайной закупке вооружений Вьетнама у России

Вьетнам тайно сделал крупную закупку вооружений у России. С таким утверждением выступило издание The New York Times (NYT).

Как говорится в материале, при бывшем американском лидере Джо Байдене США и Вьетнам достигли максимального сближения. Однако Москва не оставляла усилий укрепить отношения с Ханоем как крупным покупателем своего оружия.

Расследование издания основано на анализе документов, в частности, от «Ростеха», и интервью с чиновниками из Вьетнама и Штатов. Это указало на серию закупок вьетнамскими военными российской военной техники, тайную систему оплаты и сближение с Москвой.

Так, Вьетнам уже в прошлом году начал договариваться о новых закупках у РФ, а с приходом к власти в США Дональда Трампа этот процесс ускорился.

Как указано в статье, этим летом в официальном Ханое начали циркулировать слухи о том, что власти подписали с Россией новые крупные контракты на поставку средств воздушной и морской обороны. По мнению военных аналитиков, речь может идти об одном из крупнейших военных заказов Вьетнама за долгие годы.

Один из чиновников, подтвердивших изданию, что осуществляются крупные закупки у Москвы, отметил, что сумма сделки составляет 8 миллиардов долларов и включает 40 новых истребителей.

Из документов «Ростеха» следует, что Вьетнам должен был получить в прошлом году девять систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для «Су-35». Высокопоставленный вьетнамский военный чиновник подтвердил NYT, что Ханой рассматривает закупку этого самолета. Еще 26 компонентов для мобильных наземных систем должны быть поставлены в текущем году почти за 190 миллионов долларов.

Также в статье утверждается, что Вьетнам официальном не объявлял ни об этих закупках, ни о заказе российских самолетов.

В конце сентября в Госдуме заявили, что Россия готовится до конца этого года подписать межправительственное соглашение о строительстве атомной станции на территории Вьетнама. Как подчеркивалось, РФ имеет большой опыт регулирования вопросов безопасности атомных блоков.

Ранее эксперт Сергей Латышев перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО. По его мнению, есть много стран, которые в случае масштабного конфликта будут помогать России без вовлечения своих армий. Например, Индия и Вьетнам.