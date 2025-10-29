Над регионами России за ночь сбили 100 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили минувшей ночью 100 украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты на территории российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов - 46 аппаратов - российские военные перехватили над территорией Брянской области.

Еще 12 БПЛА сбили над Калужской областью, восемь - над Белгородской областью, семь - над территорией Краснодарского края.

Кроме того, шесть дронов перехватили над территорией Московского региона. Как отмечают российские военные, четыре аппарата летели в сторону Москвы.

Наконец, еще шесть БПЛА были сбиты над Орловской областью, четыре - над Ульяновской областью, по три - над Крымом и Марий Эл.

Два дрона уничтожили над территорией Ставропольского края, по одному - над Курской, Смоленской и Тульской областями.