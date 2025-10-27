Ураган вынудил США увести корабли от берегов Венесуэлы

Корабли ВМС США, участвующие в «антинаркотической операции» против судов Венесуэлы, ушли с пути урагана «Мелисса», который приближается к Ямайке. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Южное командование Пентагона.

© Соцсети

Речь идет о восьми американских кораблях. Отмечается, что они переместились в более безопасные районы, чтобы избежать прямого удара урагана. Один из кораблей — ракетный эсминец USS Gravely — прибыл в порт Тринидада и Тобаго, где экипаж судна пережидает непогоду.

Ожидается, что «Мелисса» обрушится на побережье Ямайки через 24 часа. Скорость ветра внутри вихря достигает 230 километров в час. Ураган уже набрал максимальную пятую категорию по шкале Саффира — Симпсона. Он может стать самым сильным в истории Ямайки. Власти острова объявили режим ЧС и эвакуацию жителей районов, которые попадут под удар от стихии, а также столицы страны — Кингстона.

Напомним, что Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере девять скоростных лодок с людьми, которых голословно обвиняли в перевозке наркотиков.