Хорватия и Украина решили совместно производить оборонную продукцию

Хорватия и Украина подписали письмо о намерениях совместно производить оборонную продукцию. Об этом сообщило Минобороны балканской страны.

© Global look

«Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство МОП на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены МОП, совместно произведенные в Хорватии поставлять на Украину», — говорится в заявлении Минобороны Хорватии.

Отмечается, что также Хорватия обязуется закупать произведенную продукцию не только для собственных нужд, но и для членов Евросоюза и Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что после соглашения о поставках Украине шведских истребителей Gripen, о чем на прошлой неделе договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, их производитель Saab хочет значительно нарастить выпуск.