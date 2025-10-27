В Норвегии выяснили, где Россия испытала «Буревестник»

Россия испытала крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу разведки Норвегии вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», — рассказал глава разведки.

Как сообщалось ранее, новая российская ракета «Буревестник» уникальна своей неограниченной автономностью и способностью обходить любые существующие системы ПВО, ее применение вызовет панику среди стран НАТО.