Дугин раскрыл роль «Буревестника» в диалоге с Западом

Испытание межконтинентальной ядерной ракеты «Буревестник» — это один из вариантов «ошеломления» Запада, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Он добавил, что России следует двигаться дальше, пишет РИА Новости.

По его мнению, у главы США Дональда Трампа сложилось неверное представление о позиции, интересах и ценностях России в украинском конфликте, он считает, что для его завершения «достаточно чем-то пригрозить, как-то надавить».

«Его надо переубедить, словами это сделать трудно — был Анкоридж, были разговоры нашего президента [Владимира Путина] с Трампом. Нам надо демонстрировать силу. Об этом наш президент говорил как об ошеломлении, о том, что они все будут ошеломлены тем, что Россия продемонстрирует», — разъяснил Дугин.

Философ заметил, что испытание ракеты — это один из вариантов воздействия на западные страны. Вместе с тем, добавил он, России нужно двигаться дальше, ей требуется «напугать Запад».

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.