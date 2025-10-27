Эстония заявила о готовности сбивать российские самолеты

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о готовности Эстонии сбивать воздушные цели, прилетевшие с территории России, в случае нарушения ими воздушного пространства республики. Его слова приводит РИА Новости.

В начале октября канцлер эстонского МИД Йонатан Всевиов заявил, что Таллин угрожает Москве противокорабельными ракетами в ответ на нарушение своего воздушного пространства. При этом генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса «выводить за пределы» российские военные самолеты, а не сбивать их.

«Мы их будем сбивать, если будет существовать непосредственная угроза, и у нас есть все протоколы и все возможности, ведь мы уже более 20 лет являемся членом НАТО», — сказал Цахкна.

Ранее Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства самолетами РФ. Доказательств этого приведено не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на обвинения о нарушении воздушного пространства других стран, назвал их пустыми и безосновательными.