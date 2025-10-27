Эстония заявила о готовности сбивать российские самолеты
Эстония готова применять силу против воздушных целей, нарушающих её границы со стороны России.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.
«Мы их будем сбивать, если будет существовать непосредственная угроза, и у нас есть все протоколы и все возможности, ведь мы уже более 20 лет являемся членом НАТО», — заявил глава МИД в эфире украинских СМИ.
Ранее эстонские власти и командование НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. По их данным, 19 сентября три российских истребителя находились в районе острова Вайндло в течение 12 минут.