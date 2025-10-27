Зеленский пригрозил России расширенными дальнобойными ударами

Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки анонсировал расширение географии дальнобойных ударов по территории России.

Главной целью остаются объекты российской нефтеперерабатывающей отрасли.

«Российская «нафтопереработка» уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — заявил Зеленский.

По его словам, на совещании с военными и производителями оружия был проанализирован успех предыдущих атак. Для масштабирования ударов Киев переходит на долгосрочные, трехлетние контракты с производителями, что позволит лучше планировать поставки в войска.

Кроме того, на Ставке обсуждались российские удары по украинской инфраструктуре. В связи с этим Зеленский поставил дипломатам задачу активнее работать с западными партнерами для получения новых систем противовоздушной обороны.

«Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения», — подчеркнул он.

Ранее премьер Польши Дональд Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров, комментируя слова Туска, напомнил, что в Польше есть логистические центры, через которые идёт поставка вооружения на Украину.