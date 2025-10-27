МИД РФ: США ведут курс на размещение оружия в космосе

Россия обеспокоена возрастающими рисками превращения космоса в плацдарм войны из-за курса некоторых западных государств на размещение там оружия. Об этом заявил заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Видим возрастающие риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны. Ряд государств Запада открыто реализует курс на размещение оружия в космосе", - сказал он.

В качестве наглядного примера дипломат привел "усилия США по проекту "Золотой купол", который предполагает всестороннее развитие компонентов ПРО, включая средства перехвата орбитального базирования. По его словам, это чревато "резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве".