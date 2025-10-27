Испытания «Буревестника» заметили на Западе

Россия испытала крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Об этом сообщает Reuters.

Агентство сослалось на Службу военной разведки Норвегии. Глава разведывательной службы Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес заявил в письме, что Россия провела испытания и назвал локацию — архипелаг Новая Земля, расположенный в Северном Ледовитом океане.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности "Буревестник" на Новой Земле», — подтвердил Нильс Андреас Стенсенес Reuters.

Отреагировавший на пуск ракеты представитель спецслужбы также заметил, что испытания состоялись на прошлой неделе.

Названа главная особенность ракеты «Буревестник»

Об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой в воскресенье, 26 октября, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он заявил, что ракета способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны.

Ранее военный эксперт Джеффри Льюис в интервью The New York Times назвал «Буревестник» (по кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall) научно-фантастическим оружием. По его словам, появление такой ракеты у России — это «плохое развитие событий».