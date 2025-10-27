«Четверть Нью-Йорка»: эксперт о мощности «Буревестника»

Военный эксперт Дмитрий Корнев в интервью kp.ru назвал предполагаемую мощность новой российской ракеты «Буревестник».

«Исходя из габаритов, сложности и цены, можно предположить, что ракета должна нести заряд мегатонного класса. Одна мегатонна — это, условно, минус четверть Нью-Йорка», — рассказал специалист.

Он не исключил, что боевые возможности «Буревестника» были продемонстрированы, чтобы «призвать США вернуться к мирным переговорам, которые они пока игнорируют».

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

Комментируя разработку, президент США Дональд Трамп заявил, что Москва «не играет в игры» с Вашингтоном. В свою очередь, США также «не играют в игры» с Россией.