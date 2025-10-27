Британский телеканал опубликовал репортаж ужаса из украинской «зоны убийств»

Британский телеканал Sky News опубликовал репортаж из-под Красноармейска (Покровска), показывающий, как кардинально изменился ход боевых действий на Украине. Традиционная линия фронта с окопами практически исчезла, уступив место так называемой «зоне убийств» (kill zone) — огромному пространству, где дроны охотятся за любой техникой и людьми, а небольшие группы солдат прячутся в руинах и воронках.

Журналисты наблюдали за боем из высокотехнологичного командного центра украинского штурмового батальона «Сила Свободы». На их глазах вражеский FPV-дрон подбил украинский танк, и экипаж был вынужден спасаться бегством под роем беспилотников.

«Они просто жужжали повсюду вокруг нас, на 360 градусов… так много FPV-дронов, и ты не знаешь, куда бежать», — поделился с корреспондентами своими переживаниями командир танка с позывным «Бендер», чьи руки неконтролируемо дрожали даже после спасения.

В материале также описывается напряженная восьмичасовая операция по спасению тяжелораненого бойца с помощью наземного робота-транспортера. Журналисты делают вывод, что война перешла в новую фазу, где дорогая бронетехника становится легкой мишенью, а исход боя решают технологии, адаптация и мастерство операторов дронов.