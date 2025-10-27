Появилось видео, как лазерная боевая машина сжигает дроны ВСУ

В Сети появилось видео уничтожения дронов ВСУ лазерной боевой машиной. Новое эффективное оружие против вражеских беспилотников применяет отряд спецназа "Кочевник".

Кадры, на которых бронемашина с лазерной установкой сжигает украинские БПЛА, опубликовал в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат" Аид. Видно, что она поражает дроны самолетного типа, которые ВСУ использует для атак вглубь России.

Напомним, впервые видео применения ВС России боевого лазера против украинских беспилотников появилось в Сети в августе 2025 года. Саму установку не показали. Сообщалось, что она поразила цель на расстоянии 2-2,5 километра.

Также известно, что над созданием лазерного комплекса ПВО в рамках проекта "Посох" работает российская компания LaserBazz. Тестирование системы проводилось на дистанции 500 метров. Оружие за одну секунду прожгло макет типового аккумулятора FPV-дрона.