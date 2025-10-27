«Серьезный потенциал»: генерал о западных истребителях для ВСУ

Вооруженным силам Украины для создания серьезного потенциала необходимо сформировать два авиационных полка, однако в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в небе им не удастся. Об этом рассказал News.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Ранее в Минобороны Украины анонсировали новые поставки истребителей F-16, Mirage и Gripen. В Киеве подчеркнули, что Gripen будут получены Украиной впервые. Когда именно будут поставлены самолеты, и в каком количестве, не уточнялось.

По словам генерал-майора Владимира Попова, потребуется около двух лет, чтобы украинские летчики и инженерно-технический состав освоили западные самолеты и смогли попробовать дать бой российским пилотам.

«Я думаю, Украина хотела бы получить два полка истребителей — это уже будет серьезный потенциал, 50–60 машин. Сейчас у них не хватает ни техники, ни подготовленного летного состава. Все упирается во время, а его становится все меньше», — констатировал Попов.

Число уцелевших истребителей у ВСУ оценили

Интернет-пользователи из Японии ранее отметили, что возможная отправка шведских истребителей Jas Gripen E не поможет Киеву переломить ситуацию на фронте. Японцы напомнили, что Украина уже получила «Байрактары», Javelin, Leopard II, F-16, но никакое оружие не смогло изменить ход боевых действий и принести победу.