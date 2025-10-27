Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

В Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) повторяется бахмутский сценарий (ожесточенные бои за Артемовск, украинское название — Бахмут, которые велись в 2022-2023 годах). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Так журналист отреагировал на сообщение о переброске в Красноармейск элитных украинских подразделений. 27 октября стало известно об отправке на данный участок фронта бойцов из спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Судя по всему, в Покровске повторяется Бахмут. Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боев элитные подразделения. Использовать для таких задач спецназ — это как забивать гвозди микроскопом», — написал Коц.

Ранее появилась информация, что армия России вошла еще в один город у Красноармейска. Речь шла о Родинском.