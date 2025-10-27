Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

Российские войска после взятия Егоровки, Новониколаевки и Привольного вышли в тыл группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он отметил, что также армия России может выйти в тыл подразделениям ВСУ, расположенном в Орехове, если займет находящееся поблизости Терноватое.

При этом отмечается, что у ВСУ нет подготовленных линий обороны на этом направлении, так как командование украинских войск ожидало наступления с юга. Он также отметил, что расположенные с южной стороны фортификации оказались бесполезными из-за маневров российских войск.

Блогер также подчеркнул, что такие действия российских военных могут привести к взятию северной части левобережного Запорожья, а также позволят выйти к столице региона.

Ранее волонтер Мария Берлинская, помогающий украинским войскам, заявила, что положение ВСУ ухудшается с каждым днем, фронт трещит по швам, а российские войска прорываются в глубокий украинский тыл. По ее словам, российские войска могут взять под контроль Запорожье, Днепропетровск, Харьков, Сумы и другие города.