Алаудинов: российские войска наносят серьезный урон ВСУ

Российские войска наносят очень серьезный урон ВСУ, уничтожая всю имеющуюся у противника технику. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"ВСУ используют всю технику, что у них есть - и западную, и любую. Надо отметить, что мы выжигаем у противника этой техники в таких объемах, что наносим украинцам очень серьезный ущерб", - сказал Алаудинов.

Ранее командир "Ахмата" заявил ТАСС, что число военнослужащих ВСУ, желающих сдаться в плен и получить гражданство России, будет увеличиваться, поскольку большая часть украинцев "не горит желанием воевать против России".