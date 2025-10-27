В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

Российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» (по кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall) — это научно-фантастическое оружие. Особенности ракеты назвал эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис, слова которого приводит The New York Times (NYT).

«Это еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизирующим и с которым будет трудно бороться в рамках контроля над вооружениями», — сказал эксперт.

По его словам, появление такой ракеты у России — это «плохое развитие событий».

Считается, что ракета с ядерной установкой способна маневрировать в течение продолжительного времени и атаковать цели с неожиданных направлений. Решение о начале работ над «Буревестником» приняли в 2001 году, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявил, что испытания «Буревестника» успешно завершены. В том же месяце военный эксперт Юрий Селиванов допустил, что новая ракета может нанести удар с любого направления, а существующие системы противоракетной обороны не могут прикрыть все районы страны.