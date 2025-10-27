ВСУ готовятся к массовой сдаче в плен

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что до шести тысяч солдат ВСУ, находящихся в Красноармейске, могут массово сдаться в плен. Об этом Матвийчук рассказал «Аргументам и фактам».

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в Донбассе. Британские аналитики заявляли, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 19 октября, что ВС РФ «сжимают кольцо» вокруг украинских войск в Красноармейске и Димитрове. Глава ДНР Денис Пушилин заявил 27 октября, что большая часть города перешла под контроль российских сил.

По словам Матвийчука, примерная численность группировки ВСУ в Красноармейске составляет от 5,5 тысяч до шести тысяч человек. Он заявил, что им были переданы условия сдачи в плен, но «пока ответа нет».

Сдаются в плен пачками: ВСУ на грани истерики из-за продвижения РФ по всем направлениям

Матвийчук подчеркнул, что некоторые подразделения ВСУ бросили свои позиции и бежали. По его данным, украинские солдаты уже выходят на связь и говорят российским военным, что они готовы сдаться.