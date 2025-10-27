Российские военные пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться из окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки под Купянском. Об этом сообщила пресс-сслужба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, в результате ударов артиллерии и беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы до 50 украинских военнослужащих и уничтожены шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля «Хамви».

В начале октября на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении, заявив, что формирование зоны безопасности развивается в соответствии с планом. Он также отметил, что освобождение Волчанска является вопросом времени. По текущей обстановке, группировка «Запад» установила контроль над почти двумя третями Купянска, включая его центральную часть.