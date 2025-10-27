Эксперт назвал «Буревестник» революцией ядерного сдерживания

Революция ядерного сдерживания — новая российская ракета «Буревестник» заставит США значительно увеличить военные расходы, поскольку раньше Вашингтон выстраивал оборону, ориентируясь на потенциальный удар с Северного полюса, однако теперь ему придется выстраивать полноценную круговую защиту. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяются ресурсами двигателя», — обратил внимание специалист.

Он добавил, что, помимо неограниченной дальности, двигатель ракеты позволяет ей приближаться к цели с любого направления.

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.