Названа главная особенность ракеты «Буревестник»

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что у российской крылатой ракеты «Буревестник» неограниченная дальность полета и уникальная силовая установка, позволяющая ракете находиться в воздухе несколько месяцев. Об этом он рассказал News.ru.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об испытаниях ракеты «Буревестник», прошедших 21 октября. Ракета осуществила многочасовой полет на ядерной силовой установке, преодолев расстояние в 14 тысяч километров. В воздухе ракета находилась около 15 часов. Генерал подчеркнул, что оба этих показателя - не предел.

«У «Буревестника» нет аналогов. У ракеты неограниченная дальность полета, то есть она может совершать витки вокруг земного шара и летать в течение нескольких месяцев», - подчеркнул Леонков.

В России ответили на заявление Трампа об испытании ракеты «Буревестник»

Он добавил, что у «Буревестника» компактный двигатель. По словам Леонкова, разработки подобных двигателей ведутся десятилетиями, но ни одной стране не удалось создать столь компактный и эффективный образец.