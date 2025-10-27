Генерал Картаполов раскрыл суть нового законопроекта о резервистах

Новый законопроект о привлечении резервистов к охране важных объектов коснется не всех, кто находится в запасе, а только тех, кто добровольно заключил контракт с Минобороны.

© Московский Комсомолец

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов, комментируя инициативу оборонного ведомства.

«Закон касается тех резервистов, которые заключили контракт с Министерством обороны на нахождение в резерве. Он не касается всего мобилизационного резерва», — подчеркнул Картаполов в комментарии NEWS.ru.

По его словам, это «абсолютно нормальный закон», который позволяет призывать этих граждан на сборы для выполнения конкретных задач — в частности, для охраны критически важных объектов.

Инициатива Минобороны была вызвана участившимися атаками украинских беспилотников по объектам в глубине российской территории. Как пояснил ранее замначальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, к защите решено привлечь «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан», добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Он особо отметил, что резервисты — это не действующие военнослужащие, они совмещают пребывание в резерве с основной работой в гражданской сфере.

В ГД внесли законопроект о сборах резервистов для защиты важных объектов

Согласно законопроекту, резервистов смогут направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающих заводов от атак, в первую очередь, с помощью БПЛА. При этом уточняется, что выполнять задачи они будут исключительно на территории своего региона. Направление на такие сборы будет осуществляться на основании указа президента РФ.