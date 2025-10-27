Запад в панике: Путин достал главный козырь России

Президент России Владимир Путин достал очереднорй козырь страны. Как сообщает РИА Новости, известие об успешных испытаниях российской ракеты «Буревестник» восприняли на Западе, судя по сдавленной возне в СМИ, не очень положительно.

«Буревестник» — единственная в мире серийная и несерийная ракета с ядерной энергетической установкой. Она может находиться в воздухе месяцами и имеет практически неограниченную дальность полета. У «Буревестника» очень малая радиолокационная сигнатура, а к цели он летит на малой высоте, что позволяет преодолевать системы ПРО. Боеголовка может быть как обычной, так и ядерной.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что в рамках испытаний ракета за 15 часов пролетела 14 тысяч километров — это около 933 км/ч. Вместе с тем он подтвердил, что это не предел. Некоторые источники предполагают, что максимальная скорость может доходить до 19 Махов — более 23 тысяч км/ч. По этой причине, если скорость будет даже вдвое меньше, для лучших американских систем Patriot и THAAD ракеты будут совершенно недосягаемы. К слову, уже сейчас Patriot не способны справиться с «Искандерами» — их скорость составляет всего 6-7 Махов.

После заявлений об испытаниях одни западные СМИ стали панически заявлять о «леденящих кровь угрозах Путина», а другие развернули срочное обсуждение, что новые ракеты очередной «бумажный тигр» и бояться их не стоит. «Буревестник» описывают как «летающий Чернобыль», «уникально глупую систему» и «сомнительную стратегическую ценность».

Отметим, что еще в 2020 году специализированный журнал Journal of Science Policy & Governance утверждал, что такую ракету не примут на вооружение еще много лет, если «это вообще когда-либо это произойдет». Вместе с тем Путин признавался, что в это не верили и у нас — даже специалисты высокого уровня считали это нереализуемой в исторической перспективе целью.

В 2023 году глава государства впервые сообщил об успешных тестах «Буревестника» и подчеркнул, что это оружие позволит обеспечить стратегический баланс в мире на несколько десятков лет. По всей видимости, прошедшие два года были использованы крайне эффективно, несмотря на сложности из-за санкций и проведения спецоперации.

Само сообщение о завершении испытаний последовало за заявлением президента о том, что при применении Украиной западного дальнобойного оружия по целям в глубине Россия даст «ошеломляющий ответ». Некоторые связали его с тем, что 10 октября Путин говорил в Душанбе — тогда он поведал о планах вскоре объявить о новом вооружении.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что в рамках визита в США до Белого дома донесли информацию об испытаниях «Буревестника». После этого была быстро достигнута договоренность о встрече американских конгрессменов с представителями Госдумы.

При этом всем стратегическая двусмысленность кроется и в том, что «Буревестник» — не новое оружие в прямом смысле этого слова, ведь информация о его разработке появилась еще в 2018 году. Значит, что в российской колоде есть и другие козыри, возможно, совершенно новые, которые еще «пахнут краской».