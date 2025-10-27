Раскрыто слабое место атомных подводных лодок США

Около 90% атомных подводных лодок США не могут находиться в море более трех дней, так как нет возможности быстро их дозаправить. Об этом рассказал News.ru военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что в море находится только около 10% от всего количества американских атомных подводных лодок, у остальных же есть проблемы с реактором.

«Американцы, когда строили подводные лодки, сделали очень надежные атомные реакторы, но они имеют свойство расходовать топливо, и его надо заправлять. Это изначально предусматривалось в конструкции, но саму технологию американцы утеряли. Поэтому их подводная лодка, если выходит в море на 72 часа, то потом три с половиной месяца будет стоять», — пояснил Леонков.

При этом, по словам эксперта, у берегов России на большой глубине способны находиться новые подводные лодки класса Virginia. А вот новейших подлодок типа Columbia «еще даже нет в природе» и сроки их создания «постоянно срываются и переносятся.

Леонков также обратил внимание на то, что американцы не могут обнаружить российские подводные суда, а вот у России есть «охотники за подлодками».

NI: новые американские подлодки намерены сдерживать Россию в Тихом океане

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что направит два атомных подводных крейсера ближе к России. Он объяснил это реакцией на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведях о рисках выдвижения ультиматумов Москве со стороны США. Позднее американский лидер вернулся к теме подводных лодок, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил страны. Трамп подтвердил, что направил к российским берегам подлодки «просто для предосторожности», чтобы не позволить «людям разбрасываться словом «ядерное» направо и налево».