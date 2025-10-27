ВСУ в ближайшее время могут потерять город Волчанск, что создаст украинской армии «очень большие проблемы» под Харьковом. Об этом в своем Telegram-канале заявил блогер Юрий Подоляка.

«Между тем ситуация для ВСУ становится все более и более угрожающей в районах: Гуляйполя, Константиновки, Северска и Лимана. А Волчанск они, думаю, в ближайшее время потеряют полностью после чего у них начнутся очень большие проблемы в восточной части Харьковской области», — подчеркнул он.

Автор канала подытожил, что попытка удержать «все и везде для ВСУ», в конечном итоге кончилась плохо.

На полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении, заявив, что формирование зоны безопасности развивается в соответствии с планом. Он также отметил, что освобождение Волчанска является вопросом времени. По текущей обстановке, группировка «Запад» установила контроль над почти двумя третями Купянска, включая его центральную часть.