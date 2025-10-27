Росгвардейцы таранами сбили "Бабу-ягу" ВСУ в Харьковской области

Бойцы Росгвардии при помощи FPV-дронов сбили тяжелый гексакоптер "Баба-яга" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В Харьковской области росгвардейцы воздушными таранами уничтожили украинские гексакоптеры типа "Баба-яга". В ночное время посты воздушного наблюдения 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии обнаружили приближение тяжелых вражеских дронов к своим позициям. Оперативно поднятые в небо FPV-дроны, оснащенные тепловизионными камерами, протаранили БПЛА противника. Поражение целей подтвердили данные объективного контроля", - сообщили в ведомстве.

"Баба-яга" - это тяжелый промышленный дрон, модернизированный под боевые задачи. Он отличается повышенной грузоподъемностью. Кроме того, гексакоптер тяжело поразить.