Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

Российские войска вошли в Родинское на красноармейском направлении фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики активно продвигаются в Родинском», — рассказал собеседник канала. Он также отметил, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Мирнограде также идут ожесточенные бои.

Кроме того, отмечается, что под контроль Вооруженных сил России перешла уже большая часть Красноармейска.

Ранее стало известно, что командование украинских войск отправило в Красноармейск элитные подразделения. Речь идет о спецназе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.