Командующий ВСУ взял ответственность за удары по дамбе в Белгородской области

Удары по дамбе в Белгородской области наносили подразделения Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ответственность за атаку на инфраструктурный объект взял на себя в Telegram командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

© Соцсети

«Визит нанесен птицами первого отдельного центра Сил Беспилотных Систем», — говорится в публикации.

Он заявил, что в результате украинской атаки дамба получила повреждения.

ВСУ нанесли удар по плотине водохранилища в Белгородской области 25 октября. В результате в водохранилище начал падать уровень воды, а в селах ниже по течению произошел разлив. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.