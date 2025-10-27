Агония Покровска: спецназ ГУР вступил в бой в окруженном городе

Киев направил в Красноармейск (украинское название - Покровск) элитные спецподразделения Главного управления разведки (ГУР). Ситуация там описывается как критическая для ВСУ.

По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко, спецназ уже прибыл на место и вступил в бой.

«Учитывая критическое положение в Покровске и с целью спасения города... спецподразделения ГУР уже прибыли на самое горячее направление обороны», — написал Цаплиенко в своем Telegram-канале.

По его информации главная задача спецназа — противодействие российским группам, которые зашли в город.

Отправка элитных подразделений происходит на фоне заявлений российского командования о полном окружении крупной группировки ВСУ в этом районе. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что соединения российских войск завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова, заблокировав 31 батальон ВСУ.

Уничтожают на позициях: в ВСУ заявили о критической ситуации в Покровске

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил, что большая часть самого Красноармейска уже находится под контролем российских сил, хотя в городе продолжаются ожесточенные бои. Он подчеркнул, что этот город является одним из важнейших логистических узлов для всей украинской группировки войск «Хортица», и его освобождение откроет российской армии путь к западным границам ДНР.