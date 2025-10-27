В России создали «Гусара» на шасси «Шишиги»

В России создали тяжелый багги на шасси грузовика ГАЗ-66 (армейское прозвище — «Шишига»). Фотографии сборочной линии опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимках видна машина «Гусар» с простым открытым кузовом. Двухосный автомобиль получил грузовую платформу и места для пассажиров. Отсутствие крыши и дверей обеспечивает хороший обзор — бойцы могут заранее увидеть подлетающий дрон. Кроме того, багги легче оперативно покинуть.

Грузоподъемность базовой «Шишиги» — две тонны. Полноприводный автомобиль отличается хорошей проходимостью. ГАЗ-66 способен преодолевать брод глубиной до 0,8 метра. Грузовики оснащали бензиновыми двигателями V8 мощностью до 130 лошадиных сил.

Ранее в октябре в зоне СВО заметили новые транспортеры «Улан-2». Машина на базе фургона «Соболь» получила кабину с одним рядом сидений и грузовой кузов. Автомобили линейки «Улан» оснащают усиленными бамперами и розетками для подключения различного электрооборудования, включая системы радиоэлектронной борьбы.