В России сообщили о смерти на СВО бойца 2007 года рождения

В Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в материале, опубликованном порталом GOROBZOR.RU.

Речь идет о Виталии Свистунове 2007 года рождения. Он окончил девять классов средней школы. В зоне спецоперации россиянин служил в должности старшего стрелка. Его не стало в мае 2025 года.

Родственники бойца рассказали, что Свистунов был общительным человеком и проявлял интерес в технике. Прощание с ним состоялось 27 октября.

Российский боец в одиночку полтора месяца оборонял захваченный у ВСУ блиндаж

Ранее во Владимирской области сообщили о смерти в бою 19-летнего участника специальной военной операции (СВО). Мужчина родился в 2006 году, окончил среднюю школу и училище. Подписать контракт с Минобороны он решил в ноябре 2024 года. Возможно, это произошло вскоре после достижения им совершеннолетия. Прощание с ним состоялось в конце сентября.