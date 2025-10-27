Сотни БПЛА и более тысячи военнослужащих: потери ВСУ за сутки

В Минобороны России заявили, что за последние сутки ВСУ потеряли 1380 солдат и лишились 17 танков/бронемашин. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Также за последние 24 часа были уничтожены 350 украинских беспилотников. В Минобороны отметили, что ВСУ потеряли 122 единицы военной автомобильной техники и 23 орудия полевой артиллерии/миномета.

Ранее в Минобороны России сообщили о переходе под контроль ВС РФ поселка Новониколаевка и села Привольное в Запорожской области, а также села Егоровка в Днепропетровской области.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры, которые ВСУ использовали для доставки оружия и военной техники в Донбасс. Также поражены был военный аэродром, места запуска беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ в 150 районах.